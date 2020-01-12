مصر ترفع القدرة الكهربائية المرسلة للمنطقة الشرقية في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 12 يناير 2020, 07:31 مساء
عاملون في صيانة كوابل كهربائية, (أرشيفية : الإنترنت)

رفع الجانب المصري ممثلا في شركة الكهرباء المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، القدرة المرسلة من الكهرباء للمنطقة الشرقية تخفيفًا من طرح الأحمال تزامنا مع موجة الصقيع التي تضرب المنطقة الشرقية منذ مطلع يناير الجاري، وفق دائرة توزيع غرب طبرق التابعة لإدارة الكهرباء بالبلدية.

وحسب المكتب الإعلامي لدائرة توزيع غرب طبرق سيتم الأيام القادمة توصيل دوائر (طبرق / السلوم 1&2 جهد 220 ك ڤ) داخل محطة (طبرق 220 ك ڤ)، وتحميل كل دائرة ما قيمته 100 ميجا وات بمعدل 200 ميجا وات بعد إجراء الصيانة اللازمة للدوائر الرابطة بين (السلوم - مطروح 220 ك ڤ)، لتكون التغذية الكهربائية من إمساعد إلى درنة على الشبكة المصرية.

وأضاف المكتب أن فرق الصيانة الهوائية بطبرق تعمل خلال الأيام الراهنة على تحوير دائرة التميمي جهد 220 ك ڤ مع دائرة 400 ك ڤ، لتحسين الجهد على الشبكة الليبية في الجناح الشرقي من المرج إلى الجبل الأخضر.

وتقوم مصر بتزويد ليبيا بحوالي 70 ميجا وات يوميا عن طريق محطة السلوم لتغذية منطقة البطنان الممتدة من عين الغزالة غربا إلى إمساعد شرقا حتى الجغبوب جنوبًا.

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