«البحث الجنائي» في أجدابيا يضبط مدرسًا مصريًّا وآخر ليبيًّا يتاجران بالمخدرات

المضبوطات التي عثر عليها بحوذة المتهمين. (مديرية أمن أجدابيا)

قالت مديرية أمن اجدابيا، الأحد، إن قسم البحث الجنائي ألقى القبض «على شخصين يقومان ببيع عدة أنواع من المخدرات» في المدينة، مشيرة إلى أن «الأول مدرس مصري الجنسية والآخر ليبي الجنسية».

وأوضحت المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام «شخص مصري الجنسية بإعطاء دروس خصوصية، ويقوم ببيع المخدرات بالتعاون مع شخص آخر ليبي الجنسية»

وأضافت أن مجموعة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي قامت بالتحري للتأكد من صحة المعلومة الواردة، وبعد التأكيد منها جرت مداهمة أحد المقاهي بالمدينة كان يتردد عليه المطلوبيْن والقبض عليهما «بالتلبس وبحوزتهما المواد المخدرة وبعض الأسلحة البيضاء ومبلغ مالي».

وأشارت مديرية أمن اجدابيا إلى أنه بعد استكمال التحقيق واستيفاء أقوالهما جرت إحالتهما إلى النيابة العامة للاختصاص.