المجلس التسييري لبلدية سرت يبحث أزمة السيولة بمصارف المدينة

اجتماع المجلس التسيري لبلدية سرت. 12 يناير 2019. (الإنترنت)

بحث المجلس التسييري لبلدية سرت المختنقات التي تواجه عمل المصارف التجارية العاملة بالمنطقة وفي مقدمتها المنظومة المصرفية والسيولة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية سرت الأحد إن المجلس اجتمع بحضور النائب أبوبكر الغزالي مع «مديري مصارف التجارة والتنمية، والتجاري الوطني، والجمهورية سرت، والجمهورية أبوهادي، والوحدة الجامعة، وشمال افريقيا، والصحارى».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن المجتمعين على «ضرورة توفير سيولة نقدية لكافة المصارف بسرت بالتنسيق بين عضوي مجلس النواب عن سرت ورئيس المجلس التسييرى للبلدية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالمنطقة الشرقية».

كما أكد المجتمعون على «ضرورة توفير الحماية الأمنية لمقار المصارف بسرت وأبوهادي وتفعيل وإعادة فرع مصرف ليبيا المركزي بسرت».

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يذكر أن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أعلن مساء الإثنين الماضي «تحرير مدينة سرت من الإرهاب بشكل رسمي»، مشيرًا إلى أن السيطرة على سرت جاءت بـ«ضربة خاطفة من خلال خمسة محاور رئيسية، أربعة منها برية، فضلا عن المحور البحري».