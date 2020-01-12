«الأرصاد»: استقرار حالة البحر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 01:15 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر الساحل من رأس اجدير إلى مصراتة برياح غربية إلى جنوبية غربية تصل سرعتها في بعض الأحيان إلى 15 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، استقرار حالة البحر على طول الساحل اليوم الأحد، كما أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، عدا فترات سقوط الأمطار، حينها ستتراوح بين المتوسطة والضعيفة.

الساحل من رأس اجدير إلى مصراتة
- تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية أحيانًا. 
- الرياح غربية إلى جنوبية غربية على طول الساحل، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 و1.25 متر.
- درجة الحرارة 19 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة إلى ضعيفة أثناء سقوط المطر.

الساحل من سرت إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الساحل من سرت الى الخليج.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون جنوبية غربية على أقصى الساحل الشرقي، سرعته بين 5 و15 عقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي لا يتجاوز ارتفاعه مترًا.
- درجة الحرارة تسجل 19 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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