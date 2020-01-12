عقيلة يحضر جلسة للبرلمان المصري

القاهرة - بوابة الوسط: إسماعيل الأشول | الأحد 12 يناير 2020, 12:30 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى جوار نظيره المصري علي عبد العال في جلسة للبرلمان المصري، 12 يناير 2020، (الإنترنت)

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى مقر البرلمان المصري بالقاهرة، اليوم الأحد،  حيث شارك في أعمال جلسته العامة.

واستقبل النواب المصريون عقيلة صالح بالتصفيق، كما خُصِّص له مقعدٌ إلى جوار رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، في منصة قاعة الجلسات الكبرى بالمجلس.

ورحب عبد العال بنظيره الليبي، قائلًا: «لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا؛ لاستعادة الدولة الوطنية هناك، ضد الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة التي تدعمها بعض الدول المعادية للمنطقة بأسرها».

وحضر رئيس مجلس النواب إلى القاهرة للمشاركة في جلسة البرلمان العربي، المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، إذ سيلقي كلمة بشأن التطورات في الشأن الليبي.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان، أنه من المقرر أن يصدر البرلمان العربي قرارًا بشأن ليبيا. 

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