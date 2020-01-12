إردوغان وبوتين يبحثان الوضع في ليبيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الوضع في ليبيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في اتصال هاتفي أمس السبت، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

ونقلت «الأناضول» عن مصادر في الرئاسة التركية أن الرئيسين ناقشا القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في ليبيا.

وخلال القمة التي جمعتهما في اسطنبول الأربعاء الماضي، دعا إردوغان وبوتين إلى إعلان هدنة اعتبارا من ليلة أمس السبت، مع تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات مع الأطراف على الأرض لتحقيق ذلك.

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أمس، وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، كما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار، والشروع في إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الهدنة تحت دعم وإشراف الأمم المتحدة.