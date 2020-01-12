ستيفاني ويليامز تسلم المشري دعوة لاستئناف الحوار مع مجلس النواب نهاية الشهر بجنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 01:53 صباحا
المشري خلال لقائه مع ستيفاني ويليامز، 11 يناير 2020. (مجلس الدولة).

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، السبت، مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، تحضيرات مؤتمر برلين بجوانبه السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وقدمت ويليامز خلال الاجتماع، دعوة للمجلس الأعلى للدولة لاستئناف الحوار مع مجلس النواب في جلسات بجينيف نهاية الشهر الجاري، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على موقع «فيسبوك».

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وكان المبعوث الأممي غسان سلامة أعلن الجمعة، عن توجيهه «رسالتين لمجلسي النواب في طبرق وطرابلس ومجلس الدولة في طرابلس للدعوة للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري»، مشددًا على أن مفتاح الحل للأزمة الليبية «يوجد أساسًا بأيدي الليبيين أنفسهم». وبحث سلامة السبت، مع النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري، الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في الأسابيع المقبلة.

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