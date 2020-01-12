سلامة يبحث مع النويري «الحوار السياسي الليبي» المرتقب

المبعوث الأممي غسان سلامة(يسار) خلال لقائه فوزي النويري في تونس، 11 يناير 2020. (البعثة الأممية)

بحث الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، مع النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري، الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في الأسابيع المقبلة.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر «تويتر» مساء السبت، إن سلامة والنويري ناقش كذلك خلال لقائهما في تونس دور مجلس النواب في الحوار السياسي.

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وأعلن سلامة، الجمعة، عن توجيهه«رسالتين لمجلسي النواب في طبرق وطرابلس ومجلس الدولة في طرابلس للدعوة للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري»، مشددًا على أن مفتاح الحل للأزمة الليبية «يوجد أساسًا بأيدي الليبيين أنفسهم». وكان النويري أكد في نوفمبر الماضي ضرورة أن يكون مجلس النواب «طرف أساسي لأية مشاورات» تجرى بخصوص الأزمة الليبية.