دي مايو: توافق إيطالي روسي تركي على «العمل من أجل ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 10:33 مساء
وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، السبت، إن «تركيا وروسيا وإيطاليا اتفقتا على الجلوس حول الطاولة والعمل من أجل ليبيا».

ونقلت وكالة «الأناضول» عن رئيس الدبلوماسية الإيطالية قوله «قبل بضعة أيام، التقيت في إسطنبول وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو؛ حيث اتفقنا على جلوس كل من إيطاليا وتركيا وروسيا حول الطاولة والعمل من أجل ليبيا»، وأضاف «طالبنا بإشراك دول جوار ليبيا في مؤتمر برلين، ونحن سعداء لمشاركة الجزائر».

وأشار دي مايو إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج «ألغى زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما في آخر لحظة؛ بسبب وجود خليفة حفتر (قائد الجيش الليبي) في روما».

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