سيالة ونظيره الجزائري يؤكدان التنسيق الكامل في أي جهود دولية لتسوية الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 09:48 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، مع نظيره الجزائري، التنسيق الكامل بين البلدين في أي جهود دولية لتسوية الأزمة الليبية.

وبحسب لوزارة الخارجية، فإن سيالة بحث  مع نظيره الجزائري آخر تطورات الوضع في العاصمة طرابلس.

وأطلق الرئيس الروسي بوتين ونظيره التركي إردوغان مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا تبدأ من غد الأحد، رحبت بها القيادة العامة على لسان اللواء أحمد المسماري، الذي أضاف مؤكدا «استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية».

كما رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأربعاء، بـ«المساعي الروسية التركية الرامية لإيجاد حل للأزمة في ليبيا».

 

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