وزير الخارجية الكونغولي يبحث في الجزائر «التطورات الأخيرة» في ليبيا

وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو. (أرشيفية: الإنترنت).

يبحث وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو، بصفته مبعوثًا من الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، السبت، خلال زيارته الحالية إلى الجزائر «الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة الحاصلة بهذا البلد الجار».

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، إن الزيارة التي بدأها رئيس الدبلوماسية الكونغولية اليوم ستشكل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية والبحث عن سبل ترقية و تكثيف التعاون بين البلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية أخرى ذات اهتمام مشترك، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

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وفور وصوله، التقى غاكوسو الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية نورالدين عيادي، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان.

وكان الملف الليبي محور المباحثات التي أجراها غاكوسو في تونس أمس، حيث أشارت وزارة الشؤون الخارجية التونسية إلى أن الوزير الكونغولى بحث خلال زيارته «الجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي لإيجاد حلول للأزمة الليبية، والرجوع إلى مسار التسوية السياسية وحقن دماء الشعب الليبي، مع المحافظة على وحدة وسيادة البلد الشقيق».

ودعا الرئيس الكونغولي ساسو نغيسو، الإثنين، إلى «عدم تهميش أفريقيا في تسوية الأزمة الليبية»، واصفا أي تسوية لا تأخذ القارة في الحسبان بـ«غير الفعالة أو المنتجة». وأعلن مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي الثلاثاء الماضي، عن عقد قمة لبحث الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل في أديس أبابا مطلع فبراير المقبل.