16 شاحنة غاز طهي تنطلق من بنغازي لتغطية «النقص الحاد» في الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 08:49 مساء

انطلقت اليوم الدفعة الثانية من غاز الطهي ببنغازي للقضاء على النقص الحاد في مدن ومناطق الجبل الأخضر، بنحو 16 شاحنة، لاستكمال خطة التوزيع على مدن ومناطق الجبل.

وبحسب بيان لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم، أن الشحنة تأتي ضمن الاتفاق بين رئيس الجهاز ومسؤول التوزيع بالمنطقة الشرقية بشركة البريقة.

وشدد الجهاز على أصحاب المحطات وموزعي الغاز بضرورة مراعاة المواطن وعدم الانجرار خلف البيع الحر في الأسواق الخارجة عن المحطات بأسعار مرتفعة.

وأكد الجهاز استمرار الشحنات في الخروج من مدينة بنغازي، حتى تستكفي كافة مدن ومناطق الجبل الأخضر وتغطي كافة احتياجاتها.

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