ميركل تتمني مساهمة مبادرة وقف إطلاق النار في تسوية الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 06:27 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل, 11 يناير 2019

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن أملها في أن تساهم مبادرة الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، لوقف إطلاق النار في ليبيا، في تسوية الأزمة،« بالتعاون بين روسيا، العضو الدائم بمجلس الأمن وغيرها من الدول».

وتابعت ميركل، خلال مؤتمر صحفي جمعها بالرئيس الروسي في موسكو اليوم، أن ألمانيا تحاول إجراء لقاء في برلين بين الأطراف المتنازعة برعاية الأمم المتحدة والمبعوث الأممي غسان سلامة، ليكون لدي الجانبين إمكانية لبناء دولتهم ذات السيادة.

«الرئاسي» يرحب بـ«المساعي التركية الروسية لحل الأزمة الليبية»

وتابعت أن ألمانيا لا تنوي التدخل في الشأن الليبي، ولكن لا بد من حل الأزمة في ليبيا، مشددة ضرورة انخراط رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وقائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر، في حل الأزمة.

وأطلق الرئيس الروسي بوتين ونظيره التركي إردوغان مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا تبدأ من غد الأحد، رحبت بها القيادة العامة على لسان اللواء أحمد المسماري، الذي أضاف مؤكدا «استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية».

كما رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأربعاء، بـ«المساعي الروسية التركية الرامية لإيجاد حل للأزمة في ليبيا».

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