رئيس مجلس النواب يقدم تعازيه لعُمان في وفاة السلطان قابوس

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 11 يناير 2020, 04:59 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (أرشيفية: رويترز)

قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، تعازيه لسلطنة عُمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء أمس، بحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي.

وأكد المستشار عقيلة، أن السلطان قابوس قدم طيلة حياته وحكمه «الجهود المعتبرة»، والتي محل تقدير عربيا وإسلاميا.

وكانت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية أعلنت وفاة السلطان قابوس نقلا عن البلاط السلطاني. وقالت على موقعها وحسابها في «تويتر»: «ينعى ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم» الذي توفي مساء الجمعة 10 يناير.

من جانبه، تعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، السبت، بعد تعيينه خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، بمواصلة سياسة بلاده الخارجية القائمة على «عدم التدخل» التي انتهجها سلفه. وقابوس الذي تولى الحكم في 23 يوليو 1970 بعدما انقلب على أبيه كان يتلقى العلاج من سرطان في القولون، حسب دبلوماسيين، وفق «فرانس برس».

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