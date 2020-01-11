بوتين يستقبل ميركل في الكرملين ويبدأ محادثات حول الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 04:13 مساء
الرئيس بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل, (أرشيفية : الإنترنت)

بدأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة عمل إلى روسيا بدأت اليوم، تشمل الوضع في ليبيا وغيرها من الموضوعات على جدول أعمال الزيارة منها الأزمة في سورية وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان للكرملين اليوم، كان في استقبال ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ بدأت المحادثات بين الزعيمين بـ«مناقشة ضيقة»، ثم استمرت بمشاركة وفدي البلدين.

ووفق البيان فإن الزيارة ستشمل بحث مشاكل حل النزاع الأوكراني في سياق تنفيذ «حزمة التدابير» لمينسك لعام 2015 والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بالقمة في «صيغة نورمان» 9 ديسمبر 2019 في باريس.

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تأتي الزيارة بعدما دعت كل من روسيا وتركيا الأربعاء الماضي إلى وقف لإطلاق النار ابتداءً من الأحد (12 يناير)، على الرّغم من تضارب مصالحهما هناك، حسب «فرانس برس».
وكانت ميركل بحثت الأزمة الليبية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي، فيما قال وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس إن «تصاعد التوتّرات هو أحد الأسباب الرئيسية لاجتماع ميركل وبوتين».

وتحاول ألمانيا القيام بدور لحل الأزمة الليبية، وهي التي تقود جهود الإعداد لمؤتمر برلين المتوقع عقده نهاية يناير الجاري ويركز بشكل رئيس على توحيد الموقف الدولي، لا سيما من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إزاء الأزمة.

وستُوجّه ميركل دعوةً إلى بوتين لحضور المؤتمر، حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسيّة لـ«فرانس برس».

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