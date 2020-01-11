مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة تعلق الدراسة غدا وحتى الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 01:19 مساء
أطفال مدرسة حليمة السعدية في بلدية سوق الجمعة، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة شرق طرابلس أنه تقرر تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة التابعة للمراقبة، بداية من غد الأحد إلى الخميس المقبل 16 يناير.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلق فيها الدراسة بمدارس بلدية سوق الجمعة، ففي الرابع من يناير الجاري أعلنت مراقبة التعليم بالبلدية تعليق الدراسة في عدد من المدارس حتى إشعار آخر بسبب الاشتباكات المسلحة.

وجاء القرار بناء على اجتماع مراقبي تعليم طرابلس الكبري الذي عقد اليوم، السبت، حسب صفحة مراقبة بلدية سوق الجمعة على موقع «فيسبوك»، مشيرة إلى الاتفاق على استئناف الدراسة من حيث المبدأ الأحد 19 يناير الجاري، على أن تعقد اجتماعات ومتابعة يومية بخصوص أي تطورات في هذا الصدد.

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