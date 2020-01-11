«أوقاف الوفاق» تعلن نتيجة قرعة الحج للموسمين المقبلين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 12:35 مساء
جانب من المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة قرعة الحج التابعة لحكومة الوفاق. (الإنترنت).

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت، نتيجة قرعة الحج للموسمين المقبلين (1441 و1442).

وعقدت الهيئة مؤتمرا صحفيا في أحد فنادق طرابلس للإعلان عن القرعة، وقال فيه رئيس الهيئة، رئيس مكتب شؤون حجاج ليبيا، محمد العبادي، «إن منظومة التسجيل لقرعة الحج فقدت هذا العام آلاف الراغبين لحج بيت الله الحرام، ليس لأن التسجيل فاتهم، لكن لأنهم قتلوا» بسبب حرب العاصمة.

بدورها، قالت مديرية أمن طرابلس، إنها تولت تأمين مراسم إجراء القرعة بناء على خطة صادرة عن مدير الأمن، أسامة شعبان عويدان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب
دولى
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
جازية شعيتير: نحتاج إلى دعم من الدولة لتمكين المرأة الليبية.. ولا يجب حصر دورها ...
ليبيا
الدينار يستهل 2020 بمزيد من الخسائر في السوق الموازية
ليبيا
جريدة «الوسط»: «هدنة السبت» تعنون قمة بوتين وإردوغان
ليبيا
أنيس سلتو يقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري
رياضة محلية
مسؤولون أميركيون يعتقدون أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية «بطريق الخطأ»
دولى
ننشر نص بيان إردوغان وبوتين بشأن ليبيا
ليبيا
الصور الأولى لآثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة «عين الأسد»
دولى
الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»
ليبيا
بوتين وإردوغان يدعوان أطراف الأزمة الليبية إلى إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أستراليا تقرر القضاء على عشرة آلاف جمل بنيران قناصة من مروحيات