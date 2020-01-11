توقيع اتفاقية تعاون بين الهلال الأحمر الليبي ونظيره الجزائري

متطوعو الهلال الأحمر الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

يوقع وفد يمثل الهلال الأحمر الليبي اليوم، السبت، على اتفاقية شراكة مع الهلال الأحمر الجزائري في الجزائر بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الإنساني.

وأعلنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس في تصريحات لها على هامش انطلاق قافلة مساعدة إنسانية بولاية تمنراست الجنوبية أن الوفد الليبي سيقيم بالجزائر من اليوم السبت إلى الإثنين المقبل.

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وأشارت إلى أن الجانبين سيوقعان خلال هذه الزيارة على اتفاقية شراكة وتعاون من أجل «وضع خارطة طريق معا لمواجهة كل الصعوبات التي قد تعتري الليبيين»، فيما سيشرف الوفد على إطلاق القافلة الإنسانية الثانية من الجزائر إلى ليبيا.

وتسلمت السلطات الليبية السبت الماضي من الجزائر أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب الليبي تتكون أساسا من مواد غذائية وأدوية وألبسة ومولدات كهربائية، وتكفل الهلال الأحمر الليبي بتوزيعها.