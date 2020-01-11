الأرصاد: احتمال سقوط أمطار على بعض مناطق ليبيا.. وتحذيرات من طقس الأحد والإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على غالب مناطق ليبيا اليوم، السبت، بينما تظل الأجواء غائمة جزئيا على بعض المناطق الساحلية وأقصى مناطق الجنوب الغربي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وأجواء تميل للدفء نهارا وباردة خلال الليل.

وقال المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم، إنه من المتوقع تكاثر للسحب يوم غد الأحد على غالب مناطق الجنوب الغربي مع فرصة سقوط أمطار جيدة، وتكون غزيرة أحيانا تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتشمل يوم الإثنين مناطق الشمال الغربي، مما يؤدي إلى تجمع المياه داخل المدن السكنية والأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، منبها إلى ضرروة أخذ الحيطة والحذر.

وأوضح أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على غالب مناطق الشمال والجنوب تتراوح ما بين 14 و19 درجة، ولا تتجاوز 13 درجة على المرتفعات الجبلية.