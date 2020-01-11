بوالخطابية يمهل أصحاب المحلات التجارية بطبرق أسبوعًا لاستخراج التراخيص

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 11 يناير 2020, 02:28 صباحا

أمهل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أصحاب المحلات التجارية بطبرق أسبوعًا لإنهاء إجراءات محلاتهم من الرخصة وأذن المزاولة وإلا سيضطر لقفلها.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق فإن بوالخطابية كان قد أعطى في السابق مهلة لم يحدد موعدها لإنهاء إجراءات جميع نشاطات المحلات بأنواعها والتي منها الرخصة وإذن المزاولة، مضيفا أن رئيس المجلس التسييري رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي وعدد من أفراد الغرفة الأمنية المشتركة بطبرق، أمهلوا محلات كثيرة بالمدينة أسبوعًا لإنهاء الإجراءات وإلا سيتم إقفالها بالشمع الأحمر.

وتابع المكتب أن مكتب الرخص موجود بمقر البلدية ومفتوح طوال الفترة الصباحية لمن يرغب في إنهاء إجراءاته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جريدة «الوسط»: «هدنة السبت» تعنون قمة بوتين وإردوغان
ليبيا
أنيس سلتو يقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري
رياضة محلية
مسؤولون أميركيون يعتقدون أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية «بطريق الخطأ»
دولى
ننشر نص بيان إردوغان وبوتين بشأن ليبيا
ليبيا
الصور الأولى لآثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة «عين الأسد»
دولى
الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»
ليبيا
بوتين وإردوغان يدعوان أطراف الأزمة الليبية إلى إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت...
ليبيا
تفاصيل القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق
دولى
«رويترز»: مستشفى روسي عالج «مرتزقة» أصيبوا في حروب خارجية منها ليبيا
ليبيا
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أستراليا تقرر القضاء على عشرة آلاف جمل بنيران قناصة من مروحيات