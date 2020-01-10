صحة «الموقتة»: وفاة طفلين وإصابة 7 في انفجار اسطوانة غاز بمنطقة بوعطني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 11:55 مساء

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة عن وفاة طفلين وإصابة سبعة آخرين في انفجار اسطوانة غاز طهي في منطقة القرية (بوعطني)، وفق بيان للوزارة اليوم.

ونشر مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، أسماء الوفيات والجرحى في الانفجار إذ توفت الطفلة دنيا عبد الحميد العماري 6 أعوام، والطفل إبراهيم صالح الورفلي 5 أعوام.

فيما أصيب محمد عبد الحميد العماري 12 عاما، وصابر فؤاد العبيدي 5 أعوام، ومشراف عبد الرحيم الدرسي 67 عاما وسعد حسن العبيدي 64 عاما، وأحلام سعد العبيدي 34 عاما، وأسماء سعد العبيدي 30 عاما، وكريمة سعد العبيدي 42 عاما. 

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