سيالة يؤكد لخارجية روسيا وتركيا ترحيب الوفاق بمبادرة «وقف إطلاق النار»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 11:39 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، موقف حكومة الوفاق المرحب بالمبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في حرب طرابلس، «وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات»

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع سيالة بنظيره التركي مولود شاويش أوغلو، ونائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الشخصي للرئيس بوتين للشرق الأوسط والدول العربية ميخائيل باغدانوف، لبحث مستجدات الأوضاع وآخر تطورات الوضع في طرابلس.

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وأوضحت خارجية الوفاق في بيان اليوم، أن شاويش أوغلو وباغدانوف دعم بلادهما للدفع بمسيرة العملية السياسية ووقف الحرب في طرابلس.

ودعا كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس الأربعاء، أطراف الأزمة الليبية إلى «إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت- الأحد»، وفق ما أعلنه وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف، وتركيا مولود تشاوش أوغلو.

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