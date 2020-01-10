السيسي وبوتين يتفقان على «تكثيف الجهود المشتركة لتسوية الأزمة الليبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 10:07 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمينا) ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي (يسارا), (الرئاسة المصرية)

اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين على تكثيف الجهود المشتركة لتسوية الأزمة الليبية من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية، على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.

جاء ذلك خلال اتصال تليفوني بين الرئيسين وفق بيان للرئاسة المصرية اليوم.

وحسب الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فإن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية، إذ جدد السيسي تأكيد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم «التدخلات الخارجية غير المشروعة» في الشأن الليبي، والتي «تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كل الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا».

ولفت راضي إلى تأكيد الرئيس بوتين سعي بلاده إلى تحقيق «الحل السياسي المكتمل في ليبيا».

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