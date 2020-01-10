مستشفى التميمي يستقبل 76510 حالات مترددة خلال 2019

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 10 يناير 2020, 08:19 مساء

استقبل مستشفى التميمي العام خلال 2019، نحو 76510 حالات مترددة، وفق المكتب الإعلامي للمستشفى.

وأوضح المكتب في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الحالات المترددة على المستشفى شملت مختلف التخصصات الطبية، والتي منها العيادة الخارجية والإسعاف والطوارئ والأطفال والنساء والولادة والأشعة والعظام وغيرها.

وأضاف أن المستشفى رغم نقص الإمكانات فإنه قدم خدماته بشكل جيد، واستضاف أطباء زوارا من مدينة درنة في تخصص الجراحة العام، كما أجرى عمليات جراحية مختلفة بالإضافة إلى عمليات النساء والولادة.

وأثنى المكتب على عمل العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى، لاسيما أن المستشفى يستقبل بشكل يومي حالات حوادث نظرًا لوقوعه في الطريق العام والرابط ما بين طبرق ودرنة وبنغازي.

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