سلامة ووزير الخارجية اليوناني يتوافقان على «إنهاء القتال في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 05:52 مساء
المبعوث الأممي غسان سلامة (يمين) مصافحًا وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس في بروكسل، 10 يناير 2020. (البعثة الأممية).

بحث الممثل الخاص للأمين العام ،رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الجمعة، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس «آخر التطورات في ليبيا».

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن سلامة وديندياس توافقا على «ضرورة إنهاء القتال واستئناف المسار السياسي على الفور»، حسب بيان منشور على صفحتها على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا سلامة: وجهت رسالتين إلى «النواب» في طبرق و«الرئاسي» لبدء حوار سياسي قبل نهاية يناير

وفي وقت سابق اليوم، أعلن سلامة توجيهه «رسالتين لمجلس النواب في طبرق والمجلس الرئاسي في طرابلس للدعوة للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري»، ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن المبعوث الأممي قوله: «نحن مصرون على تقدم المحادثات بين الليبيين بأسرع وقت ممكن»، وأكد تأييده كل الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار وكذلك الدعوات الموجهة إلى الليبيين للتفاهم.

ويناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم الوضع الليبي، بهدف «الدفع باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام ما يخلق أجواء ملائمة للحوار السياسي بين الأطراف الليبية» حسب تصريح مصدر أوروبي إلى «آكي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنيس سلتو يقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري
رياضة محلية
مسؤولون أميركيون يعتقدون أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية «بطريق الخطأ»
دولى
ننشر نص بيان إردوغان وبوتين بشأن ليبيا
ليبيا
الصور الأولى لآثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة «عين الأسد»
دولى
الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»
ليبيا
بوتين وإردوغان يدعوان أطراف الأزمة الليبية إلى إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت...
ليبيا
تفاصيل القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق
دولى
«رويترز»: مستشفى روسي عالج «مرتزقة» أصيبوا في حروب خارجية منها ليبيا
ليبيا
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أستراليا تقرر القضاء على عشرة آلاف جمل بنيران قناصة من مروحيات