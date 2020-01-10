تركيا تعلق على «اجتماع القاهرة» بشأن شرق البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 02:30 مساء
مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص، 8 يناير 2019. (فرانس برس).

علقت وزارة الخارجية التركية على الاجتماع التنسيقي الذي استضافته القاهرة، الأربعاء، وضم وزراء خارجية مصر وإيطاليا وفرنسا واليونان وقبرص، لبحث مستجدات الأوضاع في شرق البحر المتوسط، قائلة إنها مستعدة لـ«التعاون» من أجل تجنب الصراع.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الخميس، إن مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، «متوافقتان مع القانون الدولي وشرعيتان».

وأصدر وزراء مصر وفرنسا واليونان وقبرص بيانا عقب الاجتماع وصفوا فيه المذكرتين بـ«الباطلتين»، منوهين بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط تشكل «تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية».

اقرأ أيضا: وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر يدعمون مؤتمر برلين «لتسوية الأزمة الليبية»

وأضافت الخارجية التركية أن أنقرة «لها الحق في أن تكون صاحبة كلمة في المنطقة والمشاريع المتعلقة بها، باعتبارها تمتلك أطول شريط ساحلي في البحر المتوسط».

وأبدت «استعدادها التعاون مع جميع البلدان، باستثناء إدارة جنوب قبرص الرومية، لتحويل شرق المتوسط إلى ساحة تعاون لا صراع».

وفي ختام «اجتماع القاهرة»، أكد الوزراء المشاركون فيه دعمهم مؤتمر برلين الدولي الذي سيعقد الشهر الجاري في محاولة للتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنيس سلتو يقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري
رياضة محلية
مسؤولون أميركيون يعتقدون أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية «بطريق الخطأ»
دولى
ننشر نص بيان إردوغان وبوتين بشأن ليبيا
ليبيا
الصور الأولى لآثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة «عين الأسد»
دولى
الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»
ليبيا
بوتين وإردوغان يدعوان أطراف الأزمة الليبية إلى إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت...
ليبيا
تفاصيل القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق
دولى
«رويترز»: مستشفى روسي عالج «مرتزقة» أصيبوا في حروب خارجية منها ليبيا
ليبيا
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أستراليا تقرر القضاء على عشرة آلاف جمل بنيران قناصة من مروحيات