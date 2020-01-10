جريدة «الوسط»: «هدنة السبت» تعنون قمة بوتين وإردوغان

الرئيس الروسي بوتين مع نظيره إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت).

من دبلوماسية الهاتف إلى بيانات القمة، سجلت مسارات الأزمة الليبية تطورا نوعيا خلال الـ24 ساعة الماضية، تبلور في عدة عواصم دولية وإقليمية وكانت وجهتها ليبيا، لتقود -وفق مراقبين- نحو مزيد من الدفع باتجاه مؤتمر برلين المرتقب.

في اسطنبول، ومع ازدحام الملفات على طاولة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان أمس الأربعاء، كان الملف الليبي كما متوقع سلفا حاضرا بقوة على الطاولة، عكسته مخرجات القمة، التي قد تمهد الطريق إلى مسار برلين.

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فعلى نحو متوقع، خرجت قمة بوتين وإردوغان بمسار جديد للحل، كانت بدايته دعوة واضحة وصريحة لأطراف الأزمة الليبية إلى «إعلان هدنة اعتبارا من ليلة السبت–الأحد» المقبل، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل كان تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة مع كافة الأطراف لحشد الدعم لوقف إطلاق النار، -وحسب مراقبين- أول خطوة عملية حقيقية تتيح قناة معلوماتية (عسكرية) وسياسية لضمان تطبيق الهدنة، وتبع ذلك تأكيد العودة إلى مسار برلين، عبر «الاستعداد للمساهمة في نجاح عملية برلين للمضي قدماً في التسوية»، ووضعا لهذه الجهود شروطا واضحة وهي «مشاركة كافة الأطراف الليبية والدول المعنية بالملف الليبي في جهود حل الأزمة، وربط جيران ليبيا بها».

دور ترامب في قمة بوتين وإردوغان

ولا يستبعد محللون أن يكون الظل الأميركي موجودا في قمة اسطنبول، خصوصا أن الرئيس دونالد ترامب أجرى عشية القمة اتصالا هاتفيا مع إردوغان وبحث معه «سبل إعادة الاستقرار في ليبيا»، منوها بأنه سيتحدث أيضا مع بوتين في هذا الصدد، كما ظهرت نتائج هذا الاتصال وعلى نطاق أوسع في شرق المتوسط بلقاء غد الجمعة بين مسؤولين في وزارتي الخارجية التركية واليونانية، في خطوة غير مسبوقة منذ تصاعد التوتر بين الجانبين نوفمبر الماضي عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع حكومة الوفاق.

وتعيد مكالمة ترامب مع إردوغان التذكير بتلك المكالمة الشهيرة مع حفتر عقب اندلاع حرب العاصمة أبريل الماضي، وفيما بين المكالمتين كان التصاعد الضاري في حرب التخوم الجنوبية للعاصمة، والتي خلّفت آلاف القتلى والجرحى وتعقدت المواقف معها على المسار السياسي.

وتزامنا مع قمة اسطنبول، كانت بروكسل محطة لمحادثات تعكس محاولات إحياء الدور الأوروبي الذي سجل تراجعا ملحوظا في الملف الليبي منذ اندلاع الحرب، وفي هذا السياق ورغم أن مباحثات السراج مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والممثل الأعلى للسياسات بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل جاءت لتؤكد «دعم الاتحاد الأوروبي بالكامل عملية برلين وجميع مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة»، إلا أن مصادر لا تخفي استمرار الاستياء من قبل حكومة الوفاق من تراجع الموقف الأوروبي من الحرب الدائرة على تخوم العاصمة طرابلس منذ أكثر من تسعة أشهر، وانعكست أصداء ذلك في روما التي خطت خطوة نحو استعادة دورها، لكن جهود -الوقت بدل الضائع- فشلت في جمع السراج وحفتر على طاولة واحدة في روما، بعدما نفى سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدور، توجه السراج إلى روما، مؤكدا عودته إلى طرابلس بعد بروكسل مباشرة، وأنه «لن يكون هناك أي حوار أو لقاء مع حفتر». وذلك بعد ساعات من استقبال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، المشير حفتر، وحضه على «وقف هجومه على طرابلس»، محذرا من «المخاطر التي تواجه الاستقرار في المنطقة بأكملها».

رباعية القاهرة

وفي توقيت متزامن أعادت «رباعية القاهرة» بمشاركة أوروبية الحديث عن المسار نفسه «فرصة أخيرة»، ثم كانت محطة بروكسل التي حاولت إعادة الروح إلى دور أوروبي غائب، من خلال محادثات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، فيما جسدت محطة روما المأزق الأوروبي بعد فشل جهود جمع السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على طاولة واحدة.

وأعاد لقاء القاهرة من جهته التأكيد على مؤتمر برلين الدولي وتصدره طاولة وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر الذين عقدوا اجتماعا الأربعاء، الذين اعتبروا أن المؤتمر الذي يحظى برعاية الأمم المتحدة «ربما يكون الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبيين حول تسوية سياسية للأزمة.

أما المبعوث الأممي غسان سلامة، والذي يحاول إنقاذ المسار السياسي، فقد التقط المبادرة التي قدمتها القمة ليدعو من خلالها «جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى «الاستجابة لهذه الدعوات والوقف الفوري للعمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا..»، وناشد المجتمع الدولي، وخاصة الدول المعنية بالملف الليبي، الاستفادة من الزخم الراهن «للدفع قدما بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن».

تحريك العملية السياسية لحل الأزمة في ليبيا طال دولا أخرى في الجوار الليبي، إذ تلقت الجزائر دعوة رسمية للمؤتمر خلال محادثة هاتفية بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الإثنين الماضي، بينما أكدت تونس أنها لم تتلق بعد دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر برلين، لكنها أوضحت أن المشاورات مع الجانب الألماني لا تزال جارية بشأن إمكانية المشاركة في المؤتمر.

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ميدانيا، سجل المشهد العسكري تطورا مهما، إذ سيطرت قوات القيادة العامة على مدينة سرت بشكل كامل الإثنين الماضي، وهو التطور الذي سبقته واقعة قصف الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة الخضراء بطرابلس، مما أدى إلى مقتل 32 من طلبة الكلية، الأمر الذي سجل جملة إدانات محلية ودولية، وحملت مسؤولية القصف للقيادة العامة للجيش.

ومع التحريك الحاصل للجهود على مسار برلين عبر عدة عواصم، يرجح مراقبون أن تكون الهدنة التي ستقود جهودها موسكو وأنقرة هي أول اختبار حقيقي لفرص المضي على مسار برلين، حيث يمكن تطويرها إلىقرار بوقف شامل لإطلاق النار كجزء من حزمة المخرجات المأمولة من المؤتمر، وصولا إلى تسوية متوافق عليها إقليميا ودوليا للأزمة.