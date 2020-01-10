وزير الخارجية التركي يبحث مع دي مايو وبوريل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 11:11 صباحا
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت).

بحث وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، الأزمة الليبية في اتصال هاتفي مساء أمس الخميس، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

كما ناقش أوغلو الملف نفسه في اتصال آخر مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. ولم ترد تفاصيل بشأن تلك المباحثات وفق «الأناضول».

ودعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان إلى «إعلان هدنة اعتبارا من ليلة السبت - الأحد» المقبلة في ليبيا، مع تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات مع الأطراف على الأرض لتحقيق ذلك.

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ورحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأربعاء الماضي، بـ«المساعي الروسية التركية، وأي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية وإبعاد شبح الحرب طبقًا لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة».

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، ترحيب القيادة العامة بـ«مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية إلى إحلال السلام في ليبيا»، مؤكدا «استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي تثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها».

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