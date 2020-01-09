انقطاع خدمة الإنترنت في سرت وسرقة راديو «أمواج»

كشف مصدر عن انقطاع خدمة الإنترنت عن الأهالي والشركات في مدينة سرت منذ فجر الخميس، وذلك في وقت أفاد مصدر آخر أن مجهولين استولوا على معدات راديو المدينة الثقافي.

وقال المصدر الذي يعمل بمكتب شركة ليبيا للتقنية والاتصالات وفضل عدم ذكر اسمه، إن خدمة الإنترنت مقطوعة في المدينة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن توقف الخدمة بشبكتي «الواي ماكس» والشركات الخاصة بالمدينة يرجع إلى انقطاع كابل بالمنطقة الغربية نتيجة لما تشهده من «اشتباكات».

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إلى ذلك، قال مدير مكتب الثقافة بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مجهولين «سرقوا مقر راديو أمواج سرت الشبابي الثقافي»، لافتًا إلى استيلائهم على «أجهزة ومعدات الإذاعة». وأوضح أن السرقة تسببت في ارتباك عمل الإذاعة التي لا يتجاوز عمرها العامين.