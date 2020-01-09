عماري زايد يقرر نقل معلمين بالميزة إلى المناطق النائية

وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، (أرشيفية: الإنترنت).

أصدر وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، الخميس القرارين رقمي 23 و24 لسنة 2020 بشأن نقل 129 معلما بالميزة لسد العجز بمناطق الشقيقة وأجخرة والقطرون وغات، كما قرر منح الإذن لهذه المراقبات للتعاقد مع معلمين بالميزة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى سد العجز في هذه المناطق التي تعاني من عدم وجود خريجين ببعض التخصصات، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم على موقع «فيسبوك»، أشار إلى متابعة الوزارة وصول المعلمين لمناطق نقلهم وتسلمهم جداولهم ومباشرتهم العمل. وطمأنت الوزارة المعلمين المشمولين بالقرار بأن إجراءاتهم الإدارية والمالية ستنجز بالشكل المطلوب.

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واستعرضت وزارة التعليم أمس الأربعاء، خلال اجتماع عقدته لمناقشة خطتها خلال العام 2020، احتياجات الجهات والإدارات التابعة لها، والخطوات العملية المتخذة من الإدارات المعنية بتفعيل شعار الوزارة الداعم التفتيش التربوي والنشاط المدرسي، فضلا عن وضع التعليم الديني.