سيالة يبحث مع ستيفاني وليامز «الدعوة التركية - الروسية لوقف إطلاق النار»

محمد الطاهر سيالة خلال لقائه ستيفاني وليامز، 9 يناير 2020. (وزارة الخارجية بحكومة الوفاق)

ناقش وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، الخميس، مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز «مسارات برلين والدعوة التركية - الروسية لوقف إطلاق النار وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي بالصخيرات» حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بـ«تويتر».

وأطلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما أمس في اسطنبول، دعوة مشتركة إلى أطراف النزاع الليبي لـ«إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت - الأحد» المقبل، وشددا على أهمية «مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة»، واتفقا على تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة مع كل الأطراف لحشد الدعم لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري.

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ولاقت دعوة إردوغان وبوتين المشتركة قبولًا لدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والمجلس الأعلى للدولة، وكذلك المبعوث الأممي غسان سلامة، الذي دعا جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى «الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والوقف الفوري للعمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا؛ لتجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء»، وناشد المجتمع الدولي، خصوصا الدول المعنية بالملف الليبي، الاستفادة من الزخم الراهن «للدفع قدمًا بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن».