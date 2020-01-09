وكيل «تعليم الوفاق» يتابع تنفيذ الملاك الوظيفي في مراقبة طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 08:23 مساء
عادل جمعة خلال متابعته لتنفيذ الملاك الوظيفي في مراقبة طرابلس المركز، 9 يناير 2020. (تعليم الوفاق)

تابع وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة، الخميس، سير عمل اللجنة المكلفة بمراجعة واعتماد الملاك الوظيفي بمراقبة التعليم ببلدية طرابلس المركز، مبديًا رضاه عن وصول اللجنة لمرحلة الاعتماد رغم تأخرها عن الموعد المحدد سلفًا؛ نظرًا للعدد الكبير من المؤسسات التعليمية التابعة للمراقبة.

بدوره قال رئيس اللجنة بالمراقبة إن الملاك الوظيفي للمراقبة في مراحله النهائية، موضحًا أن كافة المدارس ورياض الأطفال سلمت ملاكها الوظيفي إلكترونيًا وورقيًا للجنة، وأن الملاك في طور اعتماده من المراقب لتتم إحالته مباشرة إلى إدارة الاحتياط العام بالوزارة السبت المقبل، وذلك وفقًا لموعد التمديد الأخير، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم على موقع «فيسبوك».

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وحددت وزارة التعليم السبت المقبل الموافق 11 يناير 2020، كموعد نهائي لتسلم الملاك الوظيفي، وشددت على أهمية إنجاز هذا الاستحقاق التنظيمي في الموعد المحدد.

يشار إلى أن اللجنة المشكلة لإنجاز الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية بكل مراقبة تعليم تضم كلا من مديري مكاتب التفتيش التربوي، والتعليم الأساسي، والثانوي، والتوثيق والمعلومات، ورئيس قسم المتابعة بالمراقبة.

عادل جمعة خلال متابعته لتنفيذ الملاك الوظيفي في مراقبة طرابلس المركز، 9 يناير 2020. (تعليم الوفاق)
عادل جمعة خلال متابعته لتنفيذ الملاك الوظيفي في مراقبة طرابلس المركز، 9 يناير 2020. (تعليم الوفاق)
عادل جمعة خلال متابعته لتنفيذ الملاك الوظيفي في مراقبة طرابلس المركز، 9 يناير 2020. (تعليم الوفاق)
عادل جمعة خلال متابعته لتنفيذ الملاك الوظيفي في مراقبة طرابلس المركز، 9 يناير 2020. (تعليم الوفاق)
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