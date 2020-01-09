خبر العدد 216 من «الوسط»: «هدنة السبت» ولغز المستشفى الروسي وروشتة تمكين المرأة الليبية

صدر، اليوم الخميس، العدد 216 من جريدة «الوسط»، متضمنا عديد الملفات، في صدارتها استعراض آخر محطات الأزمة الليبية، وتفاعلاتها محليا وإقليميا ودوليا.

وتناولت «الوسط» في معالجتها الإخبارية لأحداث الأسبوع، «هدنة السبت» التي دعا إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب إردوغان، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الهدنة ستنجح في وقف نزيف الدم الليبي والعودة لمائدة الحوار.

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وضمن ملفاتنا أيضا، نلقي الضوء على الموقع الاستراتيجي لمدينة سرت بعد إعلان الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، السيطرة على مدينة سرت بالكامل، الإثنين، عادت المدينة الليبية المهمة إلى بؤرة الأضواء؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي على خريطة البلاد.

وتستعرض الجريدة في تقرير مطول تداعيات هجوم، السبت، الدامي الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس، وأسفر عن مقتل 30 طالبا وإصابة 33 آخرين، وما أثاره من ردود فعل محلية وعربية ودولية واسعة.

كما يوثق العدد الجديد التفاصيل التي كشفتها وكالة «رويترز» حول مستشفى في مدينة سان بطرسبرج الروسية، يديره ويشارك في ملكيته أشخاص تربطهم صلات بالرئيس فلاديمير بوتين، قدم علاجا طبيا لـ«مرتزقة روس» أصيبوا في معارك بالخارج من بينها ليبيا وسورية.

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وتبحث «الوسط» في المعاناة اليومية في سبيل الحصول على الخدمات العامة، وفي مقدمتها الصحية والتعليمية التي ترافقت مع تواصل الاشتباكات العنيفة في حرب العاصمة طرابلس.

وفي حوار عضو هيئة التدريس بكلية القانون جامعة بنغازي الدكتور جازية شعيتير، تناقش «الوسط» التمكين الجندري أو المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وما يخص المرأة الليبية، وتمثيلها السياسي، وآفاق التمكين الاقتصادي لها.

وفي الصفحات الاقتصادية تتقصى «الوسط» أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى ما فوق الأربعة دنانير في السوق الموازية، في مستويات لم يسجلها منذ شهر نوفمبر الماضي، كما تستعرض شكاوي المصرف المركزي بالبيضاء من شح موارد الإنفاق.

أما الصفحات الثقافية فتسلط الضوء على الدورة الثانية من المعرض الوطني للكتاب في مصراتة الذي اُختتمت فعاليات دورته الثانية يوم الأحد الماضي، مع 20 ألف عنوان بمشاركة 56 دار نشر ومكتبة، كما تستعرض «الوسط» خارطة الدورة الجديدة لقناة «wtv» التي تنطلق دورتها الجديدة، الأحد، وتستمر حتى بدء شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تضيف القناة جرعة إخبارية سياسية إلى برمجتها.

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وتتابع الصفحات الرياضية استعدادات فريق الكرة الأول بنادي «النصر» لفض اشتباك النقاط في المجموعة الثانية من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، حين يلتقي مجدداً مع منافسه فريق «بيدفيست» الجنوب أفريقي، مساء الأحد المقبل بالقاهرة، في إطار الجولة الرابعة لمنافسات البطولة.