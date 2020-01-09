لودريان: استقرار ليبيا على أساس احترام القانون الدولي أولوية نتشاركها مع تونس

لودريان متحدثا للصحفيين عقب اجتماعه مع الرئيس التونسي. (الرئاسة التونسية)

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الخميس إن «استقرار ليبيا على أساس احترام القانون الدولي يمثل أولوية» تتشاركها فرنسا مع تونس، معتبرا الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا «سيزيد الوضع في ليبيا تأزما»، بحسب ما نقلته «رويترز».

وأضاف لودريان خلال مؤتمر صحفي عقده في تونس عقب اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد «في الاجتماعات مع زملائي من الاتحاد الأوروبي أو في مصر نؤكد على خطر استمرار الأزمة في ليبيا التي تهدد كامل المنطقة من المغرب العربي إلى الساحل».

واعتبر كبير الدبلوماسيين الفرنسيين أن الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا «مخالف للقانون الدولي، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع»، مؤكدا أن «الخروج من الأزمة يستدعي حوارا ليبيا - ليبيا وتوجها سياسيا يدعمه بشكل خاص اللاعبون الإقليميون في المنطقة وجيران ليبيا».

كان لودريان شارك أمس في اجتماع بالقاهرة ضم أيضا وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا والتدخل التركي الذي جاء مؤخرا بعد توقيع مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري.