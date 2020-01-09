صيانة خط الكهرباء «أم الجداول - سبها»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 03:35 مساء
جانب من أعمال صيانة خط الكهرباء «أم الجداول - سبها»، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

نفذت الفرق الفنية التابعة لدائرة خطوط الجخد الفائق الجنوبية، أعمال صيانة خط كهرباء «أم الجداول - سبها».

وتحدى رجال الصيانة الظروف الجوية الصعبة وانخفاض درجات الحرارة من أجل إتمام مهامهم، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واستبدلت فرق الصيانة أحد القطع في الخط، الذي تضرر جراء طلق ناري، مما أدى أيضا إلى انقطاع الأسلاك.

ويواصل فنيو الشركة العامة للكهرباء تنفيذ أعمال الصيانة في عدد من المناطق لإعادة التيار والحفاظ على انتظام الشبكة، وسط ظروف جوية صعبة، استمرت منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن.

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