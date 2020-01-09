إردوغان: نوجد في ليبيا لإنهاء الظلم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 02:51 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده توجد في ليبيا «لإنهاء الظلم فقط، وبناء على دعوة تلقيتها منها».

وأضاف إردوغان أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها في العراق وسورية والبحر الأبيض المتوسط حتى النهاية، حسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقعت أنقرة مع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري، وقد وافق البرلمان التركي في الثاني من يناير على المذكرة التي قدمتها الرئاسة التركية بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.

اقرأ أيضا: ننشر نص بيان إردوغان وبوتين بشأن ليبيا

وخلال قمة جمعتهما في اسطنبول أمس، دعا إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى «إعلان هدنة اعتبارا من ليلة السبت - الأحد» في ليبيا، واتفقا على العودة إلى مسار مؤتمر برلين، عبر «الإعراب عن استعدادهما للمساهمة في نجاح عملية برلين للمضي قدما في التسوية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصور الأولى لآثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة «عين الأسد»
دولى
الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»
ليبيا
تفاصيل القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق
دولى
«رويترز»: مستشفى روسي عالج «مرتزقة» أصيبوا في حروب خارجية منها ليبيا
ليبيا
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات ...
ليبيا
بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا