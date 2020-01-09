إردوغان: نوجد في ليبيا لإنهاء الظلم

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده توجد في ليبيا «لإنهاء الظلم فقط، وبناء على دعوة تلقيتها منها».

وأضاف إردوغان أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها في العراق وسورية والبحر الأبيض المتوسط حتى النهاية، حسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقعت أنقرة مع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري، وقد وافق البرلمان التركي في الثاني من يناير على المذكرة التي قدمتها الرئاسة التركية بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.

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وخلال قمة جمعتهما في اسطنبول أمس، دعا إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى «إعلان هدنة اعتبارا من ليلة السبت - الأحد» في ليبيا، واتفقا على العودة إلى مسار مؤتمر برلين، عبر «الإعراب عن استعدادهما للمساهمة في نجاح عملية برلين للمضي قدما في التسوية».