تراجع كبير للدولار في السوق الموازية

واصل سعر صرف الدولار تذبذبه مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية الخميس.

وهوت العملة الأميركي 4.13 دينار مقابل 4.26 دينار أمس بفارق 13 قرشا، جسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تراجع اليورو بفارق 17 قرشا،مسجلا 4.57 دينار مقارنة بـ 4.74 دينار أمس، وكان الانخفاض الأكبر من نصيب اليورو الذي هبط بفارق 20 قرشا مسجلا 5.50 دينار مقابل 5.30 دينار أمس.

وانخفضت الليرة التركية بفارق 3 قروش، مسجلة 0.69 دينار مقابل 0.72 دينار أمس، في حين هبط الدينار التونسي إلى 1.46 دينار مقابل 1.53 دينار بفارق 7 قروش.