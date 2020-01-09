«الأرصاد»: اعتدال الطقس.. وفرصة لسقوط أمطار على الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدالا في حالة الطقس، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية، ومن المتوقع تكون ضباب الليلة على بعض المناطق الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم، الخميس، على غالبية المناطق بين 12 و17 درجة مئوية، وتصل غدا على غات إلى 20 درجة مئوية، وبين 8 و11 درجة مئوية على الجبل الأخضر، وتبقى درجات الحرارة الصغرى منخفضة نسبيا خصوصا على المناطق الجبلية والصحراوية، وفق ما أظهرته النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم.

والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون متغيرة الاتجاه غدا على أغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية بوجه عام، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب غدا، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية.