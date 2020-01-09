وزير الخارجية المصري يبحث الأزمة الليبية في الجزائر.. وينقل رسالة السيسي إلى تبون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 12:30 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري، (أرشيفية: الإنترنت)

توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى الجزائر، اليوم الخميس؛ للقاء نظيره الجزائري صبري بوقادوم، حيث من المقرر أن يناقش معه ملفات عدة، «على رأسها الأزمة في ليبيا».

وسيسلم شكري إلى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون رسالة من نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، حسب بيان وزارة الخارجية المصرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستضافت القاهرة أمس اجتماعا تنسيقيا ضم وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا، الذين أعلنوا في ختامه دعمهم مؤتمر برلين الدولي المقرر عقده الشهر الجاري في محاولة للتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: «نحن مجمعون على دعم عملية برلين»، معتبرًا أن المؤتمر «ربما يكون الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبيين حول تسوية سياسية للأزمة في بلادهم.

اقرأ أيضا: وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر يدعمون مؤتمر برلين

وكانت رئاسة الجمهورية الجزائرية قد دعت الإثنين الماضي، المجموعة الدولية خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهم في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا.

وأكد الرئيس الجزائري ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية «يضمن وحدتها وسيادتها الوطنية، بعيدا عن أي تدخل أجنبي»، كما سبق أن صرح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الخميس الماضي، أن بلاده ستقدم العديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة في لبييا خلال الأيام المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصور الأولى لآثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة «عين الأسد»
دولى
الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»
ليبيا
تفاصيل القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق
دولى
«رويترز»: مستشفى روسي عالج «مرتزقة» أصيبوا في حروب خارجية منها ليبيا
ليبيا
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات ...
ليبيا
بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا