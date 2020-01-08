سالفيني ينتقد رئيس الوزراء الإيطالي لاستقبال حفتر أولا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 09:55 مساء
وزير الداخلية الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني. (أنسا)

انتقد وزير الداخلية الإيطالية السابق، ماتيو سالفيني استقبال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي للقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في وقت سابق اليوم الأربعاء، قبل استقباله لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن سالفيني سخر مما وصفه بـ«جهل» كونتي «بأبسط قواعد البروتوكول»، لأنه كان عليه أن يلتقي رئيس الحكومة المعترف بها أولا.

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وقال كونتي: «رئيس الوزراء الليبي يوجه ضربة لكونتي ويعود إلى الوطن؟ مجنون، كونتي هو حقًا شخص يعاني من عجز كبير: من أجل مسألة بسيطة في البروتوكول، حتى قبل السياسة، تلتقي أولاً رئيس الحكومة، ثم الشخصية العامة. الهواة أصبحوا في ورطة!».

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