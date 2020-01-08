معارضة إيطالية: «تملص» السراج من لقاء كونتي يعكس «فشل الحكومة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 09:40 مساء
جوزيبي كونتي (يمين) خلال لقائه بفائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت).

قالت رئيسة كتلة حزب «فورتسا إيتاليا» المعارض بمجلس الشيوخ، آنا ماريا بيرنيني، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، «تملص من لقاء رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مقر الحكومة بروما»، ما يمثل «صفعة تؤكد الفشل النهائي للحكومة الإيطالية»، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

ونفى سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور في وقت سابق اليوم، توجه السراج إلى روما، مؤكدًا عودته إلى طرابلس بعد بروكسل مباشرة، مؤكدًا أنه «لن يكون هناك أي حوار أو لقاء مع خليفة حفتر( القائد العام للجيش الليبي)» حسبما نقلت «آكي» عن قناة «الأحرار».

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وفي هذا السياق، نقلت «آكي» عن بيرنيني، قولها «بالفعل وقعت فوضى دبلوماسية غير مسبوقة»، موضحة «دعوة رئيس حكومة دون إبلاغه بوجود عدوه اللدود يعني إما المغالاة بالمكانة التي تمتلكها إيطاليا كوسيط دولي، أو إن ساستنا مجرد هواة»، وأشارت إلى أن «كلا الأمرين مدمران، في خضم أزمة دولية بهذا الحجم».

وكان مصدر بالحكومة الإيطالية قال لـ«رويترز» إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الذي التقى في وقت سابق اليوم المشير خليفة حفتر بمقر الحكومة (قصر كيجي) في العاصمة روما سيلتقي أيضا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء اليوم.

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