الاتحاد الأوروبي يدعم «عملية برلين» والمبادرات الأممية «للحل الشامل» في ليبيا

اجتماع السراج مع رئيس المجلس الأوروبي وممثل السياسة الخارجية ووزير الخارجية الألماني في بروكسل. (آكي)

أكد المجلس الأوروبي أن «الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل عملية برلين وجميع مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا»، مشددًا على ضرورة أن يكون الليبيين «المحور في مجال تحديد مستقبلهم»، بحسب ما نقلته «آكي».

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الأوروبي عقب اجتماع رئيسه شارل ميشل صحبة الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن المشتركة بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج بالعاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر الاتحاد.

وقال المجلس الأوروبي في بيان، إن «ميشيل أكد خلال الاجتماع، أن الاتحاد الأوروبي سيزيد من الجهود الرامية الى حل سياسي وسلمي للصراع المستمر في البلاد. كما أعرب ميشيل عن قلقه إزاء التصعيد العسكري المستمر في ليبيا».

كما أعاد رئيس المجلس الأوروبي في البيان التأكيد على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، فقط العملية السياسية وحدها كفيلة بأن تقرب السلام والاستقرار»، وفق البيان.

وجاء الاجتماع في إطار محاولات أوروبية للوساطة بين أطراف الأزمة الليبية التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق، ودخول قوى دولية أخرى على خط الأزمة، لا سيما روسيا وتركيا اللتين دعتا اليوم إلى وقف لإطلاق النار ابتداءً من يوم 12 يناير الجاري.

واستقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في وقت سابق اليوم، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بمقر الحكومة في روما، كما توقعت مصادر إعلامية وحكومية إيطالية أن يجتمع كونتي بالسراج.

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لكن مصدر من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، قال لـ«بوابة الوسط» إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج غادر العاصمة البلجيكية بروكسل عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت ليبيا، وهو في الطريق إلى العاصمة طرابلس.