مصدر بخارجية الوفاق: السراج غادر بروكسل إلى طرابلس

صورة نشرها موقع «الرادار الإيطالي» عبر حسابه على موقع «تويتر» قال إنها لمسار طائرة السراج العائدة إلى طرابلس.

قال مصدر بوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني لـ«بوابة الوسط» إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج غادر العاصمة البلجيكية بروكسل عند الساعة 5:30 مساءا بتوقيت ليبيا وهو في الطريق إلى العاصمة طرابلس.

ونشر موقع الرادر الإيطالي عبر حسابه على «تويتر» أن طائرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني متجهة من بروكسل إلى طرابلس أثناء رحلتها التي انطلقت مساء اليوم.

وكان مصدر بالحكومة الإيطالية قال لـ«رويترز» إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الذي التقى في وقت سابق اليوم المشير خليفة حفتر بمقر الحكومة (قصر كيجي) في العاصمة روما سيلتقي أيضا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء اليوم.

لكن قناة «ليبيا الأحرار» نقلت عن كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والمفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور نفيهم عزم السراج الاجتماع برئيس الوزراء الإيطالي.

صورة نشرها موقع «الرادار الإيطالي» عبر حسابه على موقع «تويتر» قال إنها لمسار طائرة السراج العائدة إلى طرابلس.