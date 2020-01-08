الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»

راشد الغنوشي (يمين) خلال لقائه السفير الروسي بتونس، 8 يناير 2020. (مجلس النواب التونسي).

عبر رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اليوم الأربعاء، عن أمله في «تحقيق السلام في ليبيا، وتوحيد الجهود لتسوية الأزمة، وأن يعمل المجتمع الدولي على إخماد فتيل الحرب».

جاء ذلك خلال لقاء الغنوشي مع سفير روسيا بتونس سيرغي نيكولايف، بقصر باردو، والذي أشار في هذا الصدد إلى «تطابق الموقف الروسي مع الموقف التونسي الذي يعتبر الأزمة الليبية الحالية شأنًا داخليًا، والداعي إلى ضرورة استئناف الحوار وإعادة العملية السياسية تحت رعاية أممية»، حسب بيان منشور على صفحة مجلس النواب التونسي على موقع «فيسبوك».

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وخلال اللقاء، استعرض الطرفان العلاقات التاريخية بين تونس وروسيا، وفي هذا الإطار نوه الغنوشي بالدور الروسي في دعم الثورة التونسية، وأكد أهمية التعاون والشراكة والرغبة في تعزيزها في جميع المجالات، لافتًا إلى ارتفاع عدد السياح القادمين من روسيا خلال السنة الماضية وداعيا الى مزيد تدعيم التعاون السياحي.

واقترح الغنوشي على السفير الروسي إلغاء التأشيرة عن التونسيين الراغبين في زيارة روسيا، وأكد من جهة أخرى ضرورة توظيف العلاقات البرلمانية لخدمة التعاون الثنائي، ولاسيما عبر إحداث مجموعة صداقة تونسية - روسية، كما أبرز أهمية إرساء الإطار التشريعي اللازم لتعزيز التبادل التجاري ورفع مستوى الصادرات.

راشد الغنوشي (يمين) خلال لقائه السفير الروسي بتونس، 8 يناير 2020. (مجلس النواب التونسي).