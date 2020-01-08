«أنسا»: رئيس الوزراء الإيطالي يستقبل حفتر بقصر الحكومة في روما

استقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بقصر الحكومة في روما (كيغي)، فيما توقعت وكالة الأنباء الإيطاليا «أنسا» وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج إلى روما مساء اليوم.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في وقت سابق اليوم إلى بروكسل للقاء الممثل السامي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

ودعا كل من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في إسطنبول، صباح اليوم، أطراف الأزمة الليبية إلى وقف إطلاق النار وإعلان هدنة اعتبارًا من ليل السبت المقبل.

وقال الممثل السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل على هامش اجتماع هيئة المفوضين الذين ناقشوا الأزمات في ليبيا وإيران والعراق إن «الوضع في ليبيا خطير للغاية»، مشيرا إلى أنه ينتظر لقاء السراج وسيجري لقاءات أخرى «مع زعماء ليبيين آخرين في بروكسل أو روما لتحليل الوضع معهم»، مؤكدا على ضرورة عدم التصعيد ووقف العنف، بحسب «أنسا».

واعتبر بوريل أن اجتماعه أمس الثلاثاء، مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا «كان فرصة جيدة للتعبير عن دعم قوي لعملية برلين وتسليط الضوء على مخاوفنا بشأن ليبيا». داعيا «إلى الوقف الفوري وتجنب المزيد من التصعيد والتدخل الخارجي في الأيام الأخيرة».

ونبه بوريل إلى أن الوضع في ليبيا «يزداد سوءًا يومًا بعد يوم» مشددا على أن «الحل سياسي فقط» و«يجب أن يتوقف القتال في طرابلس ويلزم وقفا فوريا للأعمال القتالية. لقد طلبنا وقف إطلاق النار ولكن أيضًا وقف التصعيد والتدخل الخارجي الذي زاد في الأيام الأخيرة الذي نرفضه ويزيد من قلقنا» في إشارة للتدخل التركي بحسب «أنسا».

كما شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لين على ضرورة «وقف استخدام الأسلحة الآن لإفساح المجال للحوار».