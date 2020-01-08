بوتين وإردوغان يدعوان أطراف الأزمة الليبية إلى إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت - الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 04:53 مساء
أردوغان وبوتين خلال مؤتمر صحفي في أسطنبول. (الرئاسة التركية)

دعا كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، أطراف الأزمة الليبية إلى «إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت- الأحد» المقبل، وفق ما أعلنه وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف، وتركيا مولود تشاوش أوغلو.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، من جهتها، إن إردوغان وبوتين دعوَا أيضًا إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارًا من الأحد، عقب اجتماع عُـقد في مدينة إسطنبول.

وذكر وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف «دعا رئيسنا رجب طيب إردوغان ورئيس الدولة الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف ليل 12 يناير».

وأضاف جاوش أوغلو أن «الرئيس أردوغان ونظيره الروسي بحثا خلال لقاء عقد في إسطنبول العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية» و«تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول الملف السوري ووقف إطلاق النار بإدلب، وكذلك التوتر الأمريكي-الإيراني، والأوضاع في كُلّ من العراق وليبيا».

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «إن إردوغان وبوتين شددا على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة» وفق «وكالة أنباء تركيا».

ووصل بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الثلاثاء، إلى إسطنبول للمشاركة في افتتاح خط أنابيب السيل التركي، الذي أقيمت مراسمه في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق
دولى
«رويترز»: مستشفى روسي عالج «مرتزقة» أصيبوا في حروب خارجية منها ليبيا
ليبيا
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات ...
ليبيا
بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأزمة الليبية على مائدة بوتين - إردوغان.. هل تنتهي بـ«صفقة» أم يستمر الخلاف؟