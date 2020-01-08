معيتيق يبحث مع بومطاري التصور النهائي للترتيبات المالية للعام 2020

معيتيق في اجتماعه مع وزيري المالية والحكم المحلي بحكومة الوفاق, 8 يناير 2020 (الإنترنت).

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، مع كل من وزير المالية فرج بومطاري، ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر مراحل إعداد التصور النهائي للترتيبات المالية للعام 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، وركز على تنفيذ مراحل إعداد الترتيبات المالية «بما يتماشى والملاحظات التي قدمت (في وقت سابق) من الجهات ذات العلاقة»، بحسب صفحة «إدارة التواصل والإعلام» التابعة لحكومة الوفاق، على موقع «فيسبوك».

كما ناقش الاجتماع «الترتيبات المالية الخاصة للبلديات وتفعيل ايرادات البلديات ومدى ملائمتها للقوانين الصادرة بالخصوص بما يضمن مساهمتها في تحصيل اكبر قدر من الايرادات لدعم الخزانة العامة».

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وفي الثاني من ديسمبر الماضي، عقد رئيس المجلس الرئاس فائز السراج، اجتماعا مع أعضاء لجنة الترتيبات المالية حضره كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، والمفوضين بوزارات التخطيط الطاهر الجهيمي، والمالية فرج بومطاري، والاقتصاد والصناعة علي العيساوي، لمناقشة مشروع الترتيبات المالية للعام 2020، وبحث الترتيبات الخاصة بالتنمية من خلال خطة ثلاثية للسنوات الثلاث المقبلة.

وتناول الاجتماع أيضا الإيرادات التقديرية للدولة من مصادرها المختلفة، نفطية وسيادية أخرى، حيث قدرت على أساس الأسعار التقديرية للنفط وتقديرات الحصيلة الجمركية وضرائب الدخل وغيرها.

كانت بيانات المصرف المركزي كشفت عجزاً في الترتيبات المالية للعام الحالي 2019 قدرت بنحو 4.7 مليار دينار، خلال الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2019، وسط انتقادات لاستمرار إصدار الترتيبات المالية منذ ثلاثة أعوام دون رقابة تشريعية.