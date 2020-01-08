جريدة تركية: انتشار 35 عسكريا تركيا في ليبيا.. ولن يشاركوا في المعارك

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت جريدة «حرييت» التركية، اليوم الأربعاء، نقلا عن الرئيس رجب طيب إردوغان إن تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق، لكنهم لن يشاركوا في المعارك.

وكتبت «حرييت» عن إردوغان ردا على تساؤلات حول شكل الانتشار العسكري التركي في ليبيا أن «تركيا ستتولى مهمة تنسيق. لن يشارك الجنود في أعمال قتالية»، في حين أشار مسؤولون أتراك مرارا إلى أن هؤلاء الأفراد سيتولون «تدريب وتقديم الاستشارة» لقوات الوفاق، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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والأسبوع الماضي، صادق مجلس النواب التركي على مذكرة تجيز للحكومة إرسال عسكريين إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق في مواجهة قوات القيادة العامة.

واليوم، انطلق لقاء القمة بين إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ولاية اسطنبول، الذي سيشهد مناقشة النزاع في كل من ليبيا وسورية، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».