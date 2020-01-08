انطلاق القمة بين إردوغان وبوتين في اسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 02:32 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، (أرشيفية: الإنترنت)

انطلق لقاء القمة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل قليل، في ولاية اسطنبول، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

ووصل بوتين إلى تركيا، قادما من سورية؛ لتدشين خط أنابيب غاز جديد ومناقشة النزاع في كل من ليبيا وسورية، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في العراق.

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وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الزعيم الروسي سيسعى إلى تعزيز دوره كلاعب إقليمي في المنطقة، في الافتتاح الرمزي لخط «توركستريم»، الذي ينقل الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا عبر البحر الأسود، ويسمح خطا أنابيب توركستريم ونوردستريم اللذان يمران تحت بحر البلطيق لروسيا بزيادة إمداداتها من الغاز إلى أوروبا بالالتفاف على أوكرانيا، غير أن هيمنة موسكو المتزايدة على أسواق الغاز الأوروبية أقلقت الولايات المتحدة التي فرضت الشهر الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بمشروعي «توركستريم» و«نورد ستريم-2» الذي يقترب من الإنجاز.

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