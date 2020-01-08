موسكو تعلن استعدادها لمناقشة الأزمة الليبية مع واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 11:28 صباحا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن «روسيا مستعدة لمناقشة الأزمة الليبية مع واشطن، بعدما تلقت حكومة الوفاق دعما من تركيا»، حسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

يأتي هذا التصريح بعد ساعات من وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة للقاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان؛ إذ سيناقشان الأوضاع في كل من ليبيا وسورية.

وتقول الباحثة في معهد كارنيغي للأبحاث بموسكو ماريانا بيلينكايا، لـ«فرانس برس»، إن الدولتين ستحاولان على الأرجح «تقاسم العبء الليبي».

وأمس الثلاثاء، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في ليبيا مع إردوغان، وسبل إعادة الاستقرار إليها، قائلا إن «هناك فوضى في ليبيا الآن»، كما نوه بأنه سيتحدث أيضا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصدد.

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